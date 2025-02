Gaza, settimo scambio Hamas-Israele: liberati i primi due ostaggi

22 febbraio 2025 a

Sesto scambio di prigionieri e ostaggi tra Hamas e Israele. I due ostaggi liberati oggi a Rafah sono Tal Shoham e Avera Mengistu, i due hanno attraversato il confine e si trovano in Israele. Lo afferma l’Idf, citato dal Times of Israel. Shoham è stato tenuto prigioniero da Hamas per 505 giorni, mentre Mengistu è stato tenuto prigioniero per 3.821 giorni. I due sono stati scortati fuori dalla Striscia di Gaza dalle forze speciali israeliane, dopo essere stati consegnati dalla Croce Rossa.

Oggi saranno liberati in tutto 6 ostaggi, vivi. In cambio Israele libererà 602 prigionieri palestinesi dalle sue carceri. Tra questi, 60 prigionieri erano stati condannati a lunghe pene detentive, 50 a ergastolo. Questa è l'ultima tornata di rilasci previsti dalla fase iniziale di sei settimane dell'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore il 19 gennaio. Il passo finale della prima fase dell'accordo sarà la consegna di altri quattro corpi di ostaggi la prossima settimana.

Hamas ha dichiarato di essere pronto a «uno scambio totale di prigionieri con Israele», ovvero a liberare tutti gli ostaggi ancora trattenuti, in cambio della fine permanente della guerra, del ritiro delle Idf dall’enclave palestinese e della ricostruzione della Striscia di Gaza, ha dichiarato il portavoce Hazem Qassem, precisando che la ricostruzione della Striscia di Gaza deve essere effettuata tramite un chiaro consenso nazionale e che non verrà permesso a nessuna forza esterna di interferire. Qassem ha spiegato che i negoziati per la seconda fase non sono ancora iniziati, ma i colloqui con i mediatori sono in corso.