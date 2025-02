Putin "pronto ad annunciare la vittoria su Kiev": per l'intelligence c'è la data

21 febbraio 2025 a

Mentre gli Stati Uniti si stanno inserendo in maniera muscolare nelle trattative che potrebbero contribuire a ripristinare la pace nel cuore dell'Europa, Mosca è pronta a dichiarare la vittoria su Kiev e sulla Nato lunedì prossimo, il 24 febbraio, giorno del terzo anniversario dell'inizio della guerra. A rivelare la presunta prossima mossa di Vladimir Putin è stata l'intelligence ucraina. "La Russia si prepara a dichiarare una presunta vittoria nella guerra contro l’Ucraina entro il 24 febbraio 2025. Inoltre, questi piani potrebbero includere anche una vittoria russa sulla Nato", fanno sapere. Stando a quanto reso noto dall'agenzia di intelligence Hur, la Russia vorrebbe così seminare il panico tra la popolazione ucraina, rompendo definitivamente l'equilibrio nel Paese e screditando Kiev agli occhi degli alleati. Un'indiscrezione, questa, che se vera potrebbe essere solo l'inizio di un nuovo, controverso capitolo del conflitto che ha ridisegnato i rapporti internazionali.

Sempre secondo quanto trapela, i servizi segreti russi intendono promuovere la narrativa secondo cui "l’Ucraina è stata tradita" dall’Occidente e dagli Stati Uniti, ha spiegato l’Hur, aggiungendo che la propaganda russa continuerà a mettere in dubbio la legittimità del presidente Volodymyr Zelensky e dei "funzionari ucraini corrotti che rubano gli aiuti statunitensi". L’Hur sostiene inoltre che il Cremlino potrebbe utilizzare i recenti colloqui con gli Stati Uniti in Arabia Saudita per imporre i suoi termini di pace al mondo, cercando di dipingere i governi europei che sostengono Kiev come "nemici della pace". Intanto, i rapporti tra Trump e il numero uno di Kiev sembrano essere arrivati a un punto di rottura tanto che il presidente Usa sarebbe arrivato alla decisione di ritirare l’intero sostegno militare di Washington a Kiev. Lo rivela "Axios", citando tre fonti governative statunitensi a conoscenza del dossier.