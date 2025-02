Ucraina, silicio e cemento: le big tech stanno già lavorando alla ricostruzione

Salvatore Turrisi 21 febbraio 2025 a

Mentre i bulldozer spianano le macerie e i cantieri riprendono vita, la ricostruzione dell’Ucraina non sarà solo una questione di cemento e mattoni, ma di dati, infrastrutture digitali e cyber-sicurezza. La guerra ha accelerato un processo inevitabile: il futuro dell’Europa si gioca sempre più sulle tecnologie avanzate, e chi guiderà la ricostruzione ucraina avrà un vantaggio strategico sull’intero continente. Dimenticate le vecchie imprese di costruzioni: la vera sfida non è solo ricostruire strade e ponti, ma creare un’Ucraina 2.0, un hub tecnologico resiliente, sicuro e altamente digitalizzato. Microsoft, Google e Amazon Web Services sono già entrate in scena, fornendo cloud sovrani e sicurezza informatica per proteggere i dati governativi e strategici. Starlink di Elon Musk ha tenuto in piedi le comunicazioni durante il conflitto, e questo ruolo diventerà ancora più cruciale nella fase post-bellica.

Non si tratta solo di riparare danni, ma di plasmare il futuro: intelligenza artificiale per la gestione delle città, blockchain per la trasparenza nella ricostruzione, droni per il monitoraggio infrastrutturale. È il sogno di una Smart Nation nata dalle ceneri della guerra. Questa trasformazione non è solo un caso di progresso tecnologico: è un cambio di potere. Gli Stati Uniti stanno usando l’Ucraina come vetrina per la loro visione di una Europa tecnologicamente autonoma, ma profondamente radicata nell’ecosistema digitale americano. Gli investimenti delle Big Tech statunitensi non sono solo generosi atti di solidarietà, ma una mossa strategica per blindare l’Ucraina – e con essa parte dell’Europa orientale – all’interno della loro sfera di influenza digitale.

La Cina, dal canto suo, è tagliata fuori dal gioco. Le sue aziende che in tempi normali avrebbero potuto contendersi il mercato delle infrastrutture, sembra siano viste con sospetto dall’Ucraina per la loro vicinanza alla Russia e per il rischio di cyber-spionaggio. L’Europa occidentale, già in fase di riduzione della dipendenza tecnologica dalla Cina, potrebbe seguire la stessa traiettoria. Il risultato? Un’Europa sempre più allineata agli Stati Uniti sul piano tecnologico e strategico. Se la guerra ha ridisegnato le alleanze politiche e militari, la ricostruzione ucraina sta ridisegnando quelle tecnologiche. Con un’Ucraina fortemente connessa agli USA, la Russia è strategicamente isolata e la Cina perde terreno nella sua corsa per l’egemonia digitale. La guerra in Ucraina ha mostrato che i carri armati contano, ma i data center e le connessioni satellitari possono contare ancora di più. E chi costruisce il futuro digitale di Kiev avrà un posto di rilievo nella mappa del potere globale.