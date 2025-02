Ucraina, Musk spara a zero su Zelensky: “Dittatore che si nutre dei cadaveri dei soldati”

21 febbraio 2025 a

Continua il momento di pesante crisi tra Kiev e Washington. “Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un dittatore che si nutre dei cadaveri dei suoi soldati”, il duro attacco di Elon Musk su ‘X’, dove ha accusato Zelensky di essere a capo di “una gigantesca e disgustosa macchina della corruzione che si nutre dei cadaveri dei soldati ucraini caduti nella guerra con la Russia”. Musk ha poi aggiunto che Zelensky “è consapevole che potrebbe perdere in modo schiacciante” alle urne “nonostante abbia il controllo di tutti i mezzi di informazione” e “per questo ha annullato le elezioni”. Secondo il patron di Tesla “la verità che è la gente dell’Ucraina disprezza Zelensky. Il presidente Trump ha ragione a ignorarlo e a cercare la pace indipendentemente da Zelensky”.

Musk, scelto da Trump come capo del Dipartimento dell'Efficienza Governativa, ha rincarato la dose con altri messaggi social: “Non può dire di rappresentare il volere del suo popolo, a meno che non ripristini la libertà di stampa e smetta di cancellare le elezioni. Zelensky ha ucciso un giornalista americano”. Il riferimento è al giornalista Gonzalo Lira, conosciuto per le sue posizioni critiche nei confronti dell’attuale governo di Kiev, deceduto in un penitenziario ucraino l’11 gennaio dello scorso anno per una polmonite e di altre condizioni mediche pregresse dopo otto mesi di prigionia.