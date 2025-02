Trump-Putin, la soffiata dei servizi segreti: "Cosa faranno le truppe Usa in Europa"

19 febbraio 2025 a

I servizi segreti e i politici occidentali temono che i negoziati tra Usa e Russia a Riad sulla possibile pace in Ucraina possano portare alla fine della presenza delle truppe statunitensi in gran parte d’Europa. Lo riporta Bild. «Secondo le nostre informazioni, si tratta delle richieste di Putin per il 2021, vale a dire il ritiro delle truppe statunitensi da tutti gli Stati della Nato che hanno aderito all’alleanza dopo il 1990», ha dichiarato a Bild un funzionario della sicurezza dell’Europa orientale.

Secondo le informazioni di Bild, anche l’Italia si sta preparando a un possibile ritiro delle truppe statunitensi dal Kosovo. Al momento, secondo il tabloid tedesco, non sono in discussione solo le basi statunitensi a Ramstein, in Germania, e le basi dell’aeronautica militare nel Regno Unito. Secondo Bild, il resto dell’Europa dovrà prepararsi a profondi cambiamenti se il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il presidente russo, Vladimir Putin, raggiungeranno un accordo in questo senso.