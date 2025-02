Chernobyl, un drone russo colpisce la copertura dell'impianto nucleare

14 febbraio 2025 a

a

a

La scorsa notte "un drone d’attacco russo con una testata altamente esplosiva ha colpito la copertura che protegge il mondo dalle radiazioni nel reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl distrutta". Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, specificando che "la copertura della centrale nucleare di Chernobyl è stata danneggiata da questo drone", che "l’incendio è stato spento" e "al momento i livelli di radiazioni non sono aumentati e vengono costantemente monitorati". Stando alle prime valutazioni, però, i danni al rifugio "sono significativi", ha spiegato. "Questa copertura è stata costruita dall’Ucraina insieme ad altri Paesi d’Europa e del mondo. L’unico Paese al mondo che attacca questi siti, occupa le centrali nucleari e fa la guerra senza alcun riguardo per le conseguenze è la Russia di oggi. Questa è una minaccia terroristica per il mondo intero", ha continuato Zlensky nel suo post su X.

Auto sulla folla a Monaco, Salvini: "Orrore figlio dell'accoglienza incontrollata"

Il presidente ucraino ha quindi aggiunto: "Ogni notte la Russia effettua attacchi di questo tipo contro le infrastrutture e le città dell’Ucraina. La Russia continua a espandere il suo esercito e non mostra alcun cambiamento nella sua retorica. Ciò significa che Putin non si sta preparando per i negoziati, ma per continuare a ingannare il mondo" e "per questo motivo è necessaria una pressione unitaria da parte di tutti coloro che hanno a cuore la vita, una pressione sull’aggressore". In merito ai rischi dell'attacco e, quindi, ai livelli di radiazioni, si è espressa anche l'Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). "Il personale e i veicoli antincendio sono intervenuti in pochi minuti. Al momento, non ci sono indicazioni di una falla nel contenimento interno dell’NSC. I livelli di radiazione all’interno e all’esterno rimangono normali e stabili", ha fatto sapere il team.