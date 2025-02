Monaco, auto sulla folla. Salvini: "Orrore figlio dell'accoglienza incontrollata"

13 febbraio 2025 a

Quanto accaduto a Monaco di Baviera, dove un'auto ha investito un gruppo di persone ferendo almeno 28 persone, è "l’ennesimo tragico risultato figlio di anni di accoglienza incontrollata e finta tolleranza, con la grave complicità di Bruxelles". Lo ha scritto sui social il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Secondo quanto riferito da Bild, l'episodio si sarebbe verificato a una manifestazione dei Verdi, il sindacato dei servizi e l'uomo responsabile dell'atto sarebbe un 24enne afghano. "Ancora terrore e morte nel cuore dell’Europa, a Monaco di Baviera, per mano di un afghano che ha travolto la folla alla guida di un’auto. Decine di feriti -tra cui diversi bambini- e almeno un decesso. Che orrore", ha tuonato il vicepremier.

Essere europei, ha continuato, "è innanzitutto difendere i nostri confini, preservare i nostri valori ed espellere chi ci porta sangue e violenza: è un impegno esistenziale che dovrebbe accomunare tutti. Altro che ’pericolo dell’estrema destra' come strepitano giornali e politici di sinistra". Stando alle prime ricostruzioni, fornite dallo Spiegel, il conducente dell’auto che si è lanciato sulla folla è nato a Kabul nel 2001 ed è arrivato in Germania alla fine del 2016. L’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati tedesco aveva respinto la sua domanda di asilo. In seguito, però, il giovane aveva ricevuto il cosiddetto permesso di tolleranza, che sospende l’espulsione. Non solo. Poco prima dell’attacco, il responsabile avrebbe anche pubblicato post islamisti.