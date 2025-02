Trump contro la Cpi: in arrivo sanzioni per le indagini su Usa e Israele

06 febbraio 2025 a

a

a

La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà a breve un ordine esecutivo per sanzionare la Corte penale internazionale (Cpi), accusata di prendere di mira impropriamente gli Stati Uniti e Israele. A renderlo noto è stata la rete televisiva americana Nbc News, che ha preso visione di una scheda informativa. L’ordine includerà sia sanzioni finanziarie che restrizioni sui visti contro non specificati funzionari della Cpi e i loro familiari che hanno collaborato alle indagini su cittadini o alleati statunitensi. Lo scorso novembre, la Cpi aveva emesso mandati di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il suo ministro della Difesa e diversi leader di Hamas. L’ordine dell’amministrazione Trump afferma che tale decisione ha creato una "vergognosa equivalenza morale". La stessa Corte aveva emesso l’anno scorso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina.

Gaza "Riviera del Medio Oriente": ecco il piano di Trump. Tutte le reazioni

Gli Stati Uniti, intanto, hanno annunciato un nuovo round di sanzioni, le prime dell’Amministrazione Trump, contro una "rete internazionale" accusata della fornitura di petrolio iraniano alla Cina per finanziare le attività militari di Teheran. Come si legge in una nota diffusa dal Dipartimento del Tesoro americano, le sanzioni colpiscono "la rete internazionale che favorisce la spedizione di milioni di barili di petrolio greggio iraniano per un valore di centinaia di milioni di dollari alla Repubblica Popolare Cinese". Nella lista nera stilata dal Dipartimento del Tesoro Usa figurano aziende e navi accusate di trasportare petrolio per conto delle forze armate iraniane e la società Sepehr Energy, già sottoposta a sanzioni. "Il regime iraniano continua a cercare di sfruttare i suoi proventi petroliferi per finanziare lo sviluppo del suo programma nucleare, produrre missili balistici e droni per sostenere i gruppi terroristici alleati nella regione", ha dichiarato il Segretario al Tesoro americano Scott Bessent.