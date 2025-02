Gaza, il piano di Israele per le "migrazioni volontarie" in Europa: ecco in quali Paesi

06 febbraio 2025 a

«Un’idea eccellente» che andrebbe «valutata, perseguita e realizzata». Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, considera le parole del presidente americano Donald Trump sul futuro della Striscia di Gaza che nei piani del tycoo può diventare la Riviera del Medio Oriente. «Penso creerà un futuro diverso per tutti», ha detto Netanyahu in un’intervista a Fox News. «Cosa c’è di sbagliato nell’idea di consentire di andarsene agli abitanti di Gaza che vogliono farlo? - ha affermato - Possono andarsene, e poi tornare, possono trasferirsi e tornare, ma Gaza va ricostruita».

A dimostrazione che si fa sul serio, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato di aver dato istruzioni all’esercito (Idf) di preparare piani per la partenza volontaria di un gran numero di palestinesi dalla Striscia di Gaza, in linea con la proposta del presidente Trump. Katz ha spiegato che il piano «includerà opzioni per l’uscita ai valichi terrestri, nonché disposizioni speciali per l’uscita via mare e via aerea» e ha sottolineato di aver accolto con favore il «piano audace di Trump, che potrebbe consentire a una vasta popolazione di Gaza di partire per vari luoghi del mondo». «I paesi che hanno sollevato accuse contro Israele per le sue attività a Gaza sono obbligati per legge a consentire a ogni residente di Gaza di entrare nel loro territorio», ha aggiunto Katz, senza specificare se i palestinesi potranno poi fare ritorno a Gaza una volta partiti.

Le possibili destinazioni menzionate da Katz sono Spagna, Irlanda e Norvegia. Paesi che ha accusato di aver mosso «false accuse» contro Israele in merito alla sua guerra a Gaza. Ha sostenuto che se si rifiutassero di accettare i palestinesi, «la loro ipocrisia verrebbe smascherata». Katz ha anche accusato Hamas di «impedire» alle persone di lasciare Gaza e di usarle come scudi umani. «Ai residenti di Gaza dovrebbe essere concessa la libertà di andarsene ed emigrare, come avviene in ogni parte del mondo», ha detto ancora.