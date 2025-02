Trump-Putin, l'indiscrezione da Mosca sul vertice. Svolta per l'Ucraina?

03 febbraio 2025 a

Mentre il mondo economico attende le prossime mosse della guerra dei dazi, arrivano nuovi elementi sul possibile vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin sul conflitto in Ucraina. Mosca, infatti, sta prendendo in considerazione l’Arabia saudita o gli Emirati arabi uniti per organizzare il vertice tra i due leader, scrive la Reuters, rilanciata dal Moscow Times, citando fonti informate. I Presidenti di Russia e Stati Uniti hanno ribadito la loro intenzione di incontrarsi per porre le basi del negoziato per una soluzione del conflitto in Ucraina. Funzionari di alto livello russi si sono recati personalmente nei due Paesi per valutare la possibilità anche se elementi del corpo diplomatico e dell’intelligence hanno sollevato obiezioni a causa dei loro stretti legami militari e di intelligence con gli Usa.

Nessuno dei due Paesi ha aderito alla Corte penale internazionale che nel 2023 aveva spiccato un mandato d’arresto per Putin - che ha visitato sia Arabia saudita che Emirati arabi uniti alla fine di quell’anno - per presunti crimini di guerra legati al trasferimento di minori ucraini in Russia.

Le indiscrezioni trapelano nel giorno in cui un attentato mirato ha ucciso oggi a Mosca Armen Sargsyan, fondatore del battaglione armeno 'ArBat' impegnato sul fronte ucraino al fianco delle forze russe. Nell'esplosione ci sono state diverse altre vittime. Fra loro, una guardia del corpo di Sargsyan è morta e un'altra è stata gravemente ferita. Il battaglione ArBat è stato assorbito nella rete di mercenari Redut sostenuta dall'apparato dell'intelligence militare di Mosca.