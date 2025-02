Dazi, Tremonti “avvisa” Trump: gli Usa rischiano l'effetto boomerang

03 febbraio 2025 a

Giulio Tremonti dà la propria lettura sulla “guerra” dei dazi scatenata da Donald Trump. “Possono avere, molto semplificando, una funzione di polizia, una di geopolitica e una di economia. Quella di polizia è dazi per bloccare i flussi della droga e i cartelli criminali delle migrazioni, mentre la funzione geopolitica è quella per affermare la potenza. Quanto alla funzione economica, è troppo presto per valutare quello che sta accadendo”, dice l’ex ministro dell’Economia. Tremonti osserva comunque come “l’effetto boomerang possa arrivare anche in America, perché una quota larga dell’industria europea è posseduta dall’America”.

Tremonti si è poi scagliato, nell’intervista al Messaggero, contro le storture dell’Unione europea: “Il 29 gennaio, per reazione, la Commissione ha annunciato al mondo la Kompass Ue, ossia ha detto che l’Europa dopo non averla avuta per vent’anni ha trovato finalmente la bussola. In attesa di conoscere questa bussola, che tuttavia è sviluppata su alcuni pilastri, sempre il 29 del mese scorso sulla Gazzetta ufficiale europea è stata pubblicata la normativa sull’uso dei formulari per gli strumenti musicali e sulle viti senza capocchia. Faccio a Bruxelles una richiesta, quella del mea culpa e chiedo anche di non affidare la soluzione dei problemi a chi li ha causati. Il grido corale fatto l’altro giorno da Ursula von der Leyen e Christine Lagarde vuol dire, insieme alla ricerca della bussola, che è mancata dopo la crisi del 2008 anche la bussola monetaria”.