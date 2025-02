Europa, l'ultima sparata di Schlein: "Attenti al cavallo di Troia di Trump e Musk"

03 febbraio 2025 a

L'ultima sparata di Elly Schlein riguarda la politica europea. La segretaria dem chiede all'Unione Europea di superare il principio di unanimità. L'ha detto parlando alla stampa al termine dell'incontro dei Socialisti Ue a Bruxelles convocato in occasione del Consiglio europeo. E ogni riferimento alla premier Meloni non sembra essere puramente casuale. La riflessione sulla necessità di superare il meccanismo dell’unanimità in Europa arriva «nel momento in cui la discussione verte sulla preoccupazione rispetto al cambio di amministrazione americana, rispetto all’approccio aggressivo tra guerra commerciale e il fatto che eravamo qui insieme alla premier danese Mette Frederiksen che sta ribadendo insieme a tutti noi che la Groenlandia non è in vendita. Ma davanti a tutto questo con il principio dell’unanimità, a Trump e a Musk basta trovare un alleato, un cavallo di Troia dentro l’Unione europea per bloccare gli avanzamenti necessari». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, lasciando la riunione del Partito socialista europeo a Bruxelles. «Nessuno si dovrebbe rendere funzionale a questo disegno di disgregazione e di frammentazione e indebolimento dell’Unione europea - aggiunge Schlein - Se c’è un messaggio forte che è venuto oggi, più forte che mai, anche da Paesi che storicamente sono stati più timidi rispetto al processo di integrazione europea, è che davanti alla contingenza attuale, capiscono che l’Europa è l’unica risposta, che l’unanimità andrebbe superata perché l’Europa sia davvero unita perché il grido che ho sentito anche oggi dai colleghi è che soltanto uniti possiamo reagire all’altezza di queste nuove sfide e anche di questi, diciamo, attacchi ostili». (Fonte TotalEU)