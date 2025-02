Donald Trump congela i dazi col Messico: cosa ottiene in cambio

03 febbraio 2025 a

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa, di aver raggiunto un accordo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alla sospensione dei dazi per almeno un mese. La misura, che sarebbe dovuta entrare in vigore da martedì 4 febbraio, prevede una tariffa del 25% su tutti i prodotti messicani importati negli Stati Uniti. In cambio il Messico ha accettato di rafforzare il suo confine settentrionale con 10mila uomini della Guardia Nazionale per combattere l’immigrazione e il traffico di droga illegale.

«La sovranità non è negoziabile, un fattore indiscutibile è la dignità di un popolo, di una nazione e la sua sovranità. Ed in questa cornice sono stati raggiunti gli accordi», ha detto Sheinbaum. La recente decisione di Trump, che oltre il Messico riguarda anche Cina e Canada, aveva scatenato i timori dei Paesi confinanti e dei democratici, che avevano alluso al possibile inizio di una guerra commerciale destabilizzante per le economie di tutte e 3 le Nazioni, con un possibile aumento dell’inflazione per i consumatori statunitensi.