Dazi, il Canada si ribella alle mosse di Trump: fischiato l'inno americano nelle partite Nba e Nhl

Il Canada risponde a Donald Trump. Dopo aver ’incassato' i dazi del 25% che partiranno da domani, oltre alla volontà del tycoon di rendere Ottawa il 51° Stato americano, il premier canadese Justin Trudeau ha invitato i canadesi ad acquistare prodotti locali e ha risposto con dazi ai beni americani. Il popolo canadese - in particolare quello sportivo - sta dimostrando di stare dalla parte del suo leader, e in diversi eventi sportivi, di leghe americane ma giocati in Canada, si sono registrati fischi e rumorosi ’buu' all’inno americano.

La guerra dei dazi, scattano le contromosse. Trump: "Soffriremo ma ne varrà la pena"

Poche ore dopo l’annuncio da parte di Trump di voler imporre pesanti tariffe sulle importazioni canadesi, i tifosi di hockey degli Ottawa Senators hanno ricoperto di fischi l’inno americano suonato prima della loro sfida contro i Minnesota Wild (campionato Nhl). Scene simili si sono viste anche nella sfida di basket Nba tra Toronto Raptors e Los Angeles Clippers, dove gli oltre 10.000 presenti alla Scotiabank Arena hanno fischiato l’inno americano cantato da una ragazza di 15 anni. Molti canadesi, scrive la Bbc, stanno evitando di acquistare prodotti americani, aiutati da alcuni supermercati che ora etichettano lo yogurt canadese per distinguerlo da quello americano. A partire da domani, in alcune province canadesi, come l’Ontario, i prodotti alcolici americani verranno ritirati dai negozi, e il governo canadese ha annunciato tariffe su beni statunitensi per un totale di 155 miliardi di dollari canadesi, comprese verdure, abbigliamento, attrezzature sportive, profumi e altri articoli. Nel mirino soprattutto prodotti provenienti da stati a guida repubblicana, come il succo d’arancia della Florida, che sta subendo un boicottaggio di massa in Canada.