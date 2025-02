Dazi, "la pacchia è finita". Verderami fulmina l'Ue: "Chi ha criticato Meloni..."

02 febbraio 2025 a

Donald Trump è intenzionato ad applicare dazi all'Europa che "ha trattato malissimo" gli Stati Uniti. Insomma, sintetizza Francesco Verderami, "la pacchia è finita". L'editorialista del Corriere della sera è ospite di 4 di sera, su Rete 4, e spiega così le sue parole sulla stangata commerciale annunciata dal presidente Usa: "Non sto utilizzando la battuta di Giorgia Meloni, sto sintetizzando il discorso che fece qualche tempo fa il l'ex presidente del consiglio, Mario Draghi, quando propose il suo piano per l'Europa". In particolare, "Draghi diceva che Trump potrebbe essere un problema o un'opportunità e oggi siamo a questo bivio".

Insomma, la politica di Trump è tutta orientata agli Stati Uniti e "la pacchia è finita perché la bilancia commerciale degli americani con l'Europa è sbilanciata a nostro favore": E i dazi andranno a penalizzare la nostra economia, in particolare quella della Germania, "ma questo è un piccolo, grande dettaglio".

Ora il punto è: come si reagisce? "Come ci si siede al tavolo del dialogo e del confronto con il presidente americano, perché è chiaro che questo vuole fare Donald Trump? - argomenta Verderami - Torniamo sempre alla nostra: quale Europa lo fa?". Come noto, Giorgia Meloni è stata l'unica leader europea all'insediamento del presidente Usa. "Viene in aiuto dell'Europa il rapporto che l'Italia ha con gli Stati Uniti, io mi auguro che le parole di Giorgia Meloni abbiano un seguito - osserva il retroscenista del Corriere - ma il punto è che l'Europa nel suo insieme a dover reagire" In questo contesto, non giova "l'inopportunità di alcuni esponenti della Commissione Ue come la vicepresidente Ue" Teresa Ribera, "socialista spagnola che criticò la presenza di Meloni negli Stati Uniti". Presenza che "invece conta molto, e conta che l'Europa in maniera compatta faccia qualcosa". Verderami conclude con una stoccata: "Vorrei ricordare che fino a oggi la Germania, soprattutto, ma anche la Francia hanno fatto gli affari loro. E comunque la pacchia è finita...".