Israele, Netanyahu ha scelto un nuovo capo delle Idf: ecco chi è

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno annunciato che il direttore generale del ministero della Difesa, il maggiore generale Eyal Zamir, è stato scelto per sostituire l’attuale Capo di Stato Maggiore dell’Idf Herzi Halevi. Ne dà notizia il Jerusalem Post. Oltre a ricoprire il più importante ruolo non politico al ministero della Difesa, che gli ha permesso di controllare gran parte delle relazioni internazionali di Israele in materia di difesa e di rafforzamento delle forze negli ultimi due anni, Zamir è stato in precedenza vice-capo dell’Idf, capo del Comando Sud e segretario militare del primo ministro. Zamir, ricorda il media israeliano, arrivò secondo dopo Halevi nella corsa per la carica di capo dell’Idf nel gennaio 2023.

Nel frattempo il primo ministro israeliano volerà a Washington domani per una visita in cui incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Trump ha invitato il premier alla Casa Bianca la scorsa settimana, rendendo il leader israeliano il primo capo di Stato straniero a incontrarlo nel suo secondo mandato. La visita di Netanyahu avviene mentre gli Stati Uniti stanno facendo pressione su Israele e Hamas affinché proseguano il cessate il fuoco che ha messo in pausa la devastante guerra a Gaza. I colloqui sulla seconda fase del cessate il fuoco, più difficile, che mira a porre fine alla guerra, iniziano lunedì.