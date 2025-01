Meloni all'insediamento di Trump: "Sono qui per rafforzare relazioni Italia-Usa"

20 gennaio 2025 a

Giorgia Meloni a Washington per partecipare personalmente all'insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La premier ha sottolineato che l'obiettivo della sua missione è quello di rafforzare i rapporti bilaterali tra il nostro Paese e gli Stati Uniti.

«Penso sia molto importante per una nazione come l’Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e semmai rafforzare quella relazione, in un tempo in cui le sfide sono globali e interconnesse». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a Washington a una domanda sul significato del suo nuovo viaggio negli Usa per prendere parte alla cerimonia di insediamento della seconda Amministrazione Trump. «Il senso» della mia visita «è questo», ha concluso la premier.