Donald Trump, l'insediamento a Washington. La messa, il tè con Biden, il giuramento

Il giorno di Donald Trump. Si è conclusa la messa nella chiesa di St. John’s, a pochi passi dalla Casa Bianca: è la tradizionale funzione religiosa che precede la cerimonia di insediamento. Trump e JD Vance hanno partecipato alla funzione, insieme ai membri delle proprie famiglie. Tra le altre personalità presenti, oltre alla premier Giorgia Meloni, ci sono Robert F. Kennedy Jr, Tulsi Gabbard e il presidente argentino Javier Milei. Secondo quanto riporta il pool al seguito del presidente eletto, sono presenti anche Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e l’ex premier britannico Boris Johnson. Dopo la funzione, Trump è atteso alla Casa Bianca, per un tè offerto dal presidente Joe Biden e dalla first lady Jill.

Subito dopo aver giurato da presidente, Trump oggi firmerà oltre 50 ordini esecutivi, ma lui stesso ha affermato che saranno "quasi cento". Secondo quanto rivelano oggi i media americani, Trump firmerà questi ordini praticamente durante tutta la giornata, alcuni nella Rotonda del Campidoglio dove è stata trasferita la cerimonia di giuramento a causa dell’ondata di gelo, alcuni di fronte a migliaia di sostenitori riuniti nella Capital One Arena per il rally che sostituirà la tradizionale parata. E infine alcuni nella più tradizionale location della Casa Bianca.

Tra gli ordini esecutivi quello con cui Trump dichiarerà l’emergenza nazionale sul confine tra Usa e Messico che, come lui stesso ha anticipato durante il discorso della notte scorsa, "metterà fine all’invasione delle nostre frontiere e rimanderà a casa quelli che sono entrati illegalmente". Ci saranno poi diversi ordini per smontare politiche dell’amministrazione Biden, in particolare sull’ambiente, come quello per tagliare i fondi per la lotta ai cambiamenti climatici inseriti nell’Inflation Reduction Act, mossa che metterebbe alla prova l’estensione dei poteri presidenziali dal momento che è tesa a sospendere con un ordine esecutivo fondi già stanziato dal Congresso. Ci saranno poi ordini per annullare le misure che limitano le trivellazioni e la concessione di licenza per gas, petrolio e attività minerarie. Oltre che per ordinare lo stop degli investimenti nelle energie rinnovabili.

Per quanto riguarda le minacciata misura contro quello che Trump e i suoi alleati chiamano il ’deep state', vale a dire burocrazia e funzionari federali che avrebbero frenato il suo primo mandato, si prevede che il nuovo presidente reintroduca la misura adottata al suo primo mandato per cambiare la definizione di migliaia di posti di funzionari pubblici per poterli affidare a persone di nomina politica impegnati ad applicare la sua agenda. Stephen Miller, il principale consigliere della nuova Casa Bianca di Trump che nella prima amministrazione fu l’architetto delle più controverse misure anti-migranti, ha illustrato ieri in una conference call le misure ai leader repubblicani del Congresso, a partire appunto dall’avvio dell’ampia operazione contro i migranti, che è stata una delle principali promesse elettorali. Ha spiegato poi che la dichiarazione dell’emergenza nazionale permetterà l’utilizzo dei fondi del Pentagono per l’operazione, come era stato fatto durante la prima amministrazione per la costruzione del Muro.

Inoltre Trump designerà diversi cartelli di narcotrafficanti come organizzazioni terroristiche e reintrodurrà la misura "Remain in Mexico", che imponeva durante il suo primo mandato che i richiedenti asilo aspettassero in Messico l’esito delle loro domande. "Poche ore dopo essermi insediato, firmerò decine di ordini esecutivi, quasi 100 per essere esatti che descriverò nel mio discorso domani - ha detto Trump in uno dei ricevimenti pre inaugurazione la notte scorsa - con un tratto di penna revocherà decine di ordini esecutivi estremisti e distruttivi dell’amministrazione Biden che domani a quest’ora saranno nulli". Si prevede, scrive oggi la Cnn, che vi saranno ricorsi legali contro molti di questi ordini esecutivi.