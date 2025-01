TikTok, picco di menzioni e interazioni per la keyword negli Usa

19 gennaio 2025 a

a

a

Negli Stati Uniti non si fa che parlare di Donald Trump e di TikTok. L'app di condivisione di video di proprietà della società cinese ByteDance è stata oscurata negli Usa sabato sera (meno di due ore prima che entrasse in vigore il divieto) e sui social la keyword "TikTok" ha guadagnato un picco di menzioni, registrato tra le 23.00 e 24.00 Easter Time, con un balzo in pochi minuti da 35K a 475K citazioni. Il confronto tra le 2 più significative parole chiave è emblematico: nelle ultime 24 ore il termine "presidenziale" Trump incassa 4.3M di citazioni, e 15.5M di interazioni totali, Lo dimostra il grafico in foto.

App TikTok oscurata: "Per fortuna arriva Trump". Quel messaggio agli utenti

La keyword "TikTok", sebbene si fermi a 2.2M di menzioni, riesce a generare oltre un terzo 21M di interazioni. Le altre due keyword del grafico sono "ban" e "RedNote". Un'analisi, questa, che arriva dopo che agli utenti dell'app è apparso il seguente messaggio: "Spiacenti, TikTok non è disponibile al momento. Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok. Sfortunatamente, ciò significa che per ora non potete usare TikTok. Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Restate sintonizzati". Per lo "sblocco" si attende infatti l'insediamento del presidente eletto,