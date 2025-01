TikTok, la Corte Suprema conferma il divieto. In campo Trump: decido io

17 gennaio 2025 a

La Corte Suprema degli Stati Uniti, con una soluzione a sorpresa, ha confermato all'unanimità la legge federale che vieta TikTok a partire da domenica, a meno che non venga venduta dalla sua società madre con sede in Cina. La vendita non sembra imminente e, sebbene gli esperti abbiano affermato che l'app non scomparirà dai telefoni degli attuali utenti una volta che la legge entrerà in vigore il 19 gennaio, i nuovi utenti non potranno scaricarla e gli aggiornamenti non saranno disponibili. Il Dipartimento di Giustizia ha assicurato che questo renderà l'applicazione inutilizzabile. La Corte Suprema ritiene che TikTok costituisca un rischio per la sicurezza nazionale visti i suoi legami con il governo della Cina.

Ma sulla vicenda interviene il presidente eletto Donald Trump, il cui giuramento è ormai imminente. "Ho appena parlato con il Presidente cinese Xi Jinping. La telefonata è stata molto positiva sia per la Cina che per gli Stati Uniti", ha spiegato in un post sul social Truth. "Mi aspetto che risolveremo molti problemi insieme, a partire da subito", aggiunge, "abbiamo discusso di bilanciamento del commercio, Fentanyl, TikTok e molti altri argomenti. Il Presidente Xi e io faremo tutto il possibile per rendere il mondo più pacifico e sicuro!". E sulla decisione di bandire o meno TikTok dagli Stati Uniti a partire da domenica, a meno che non venga venduta dalla sua società madre con sede in Cina, "alla fine dipende da me, quindi vedrete cosa farò", ha chiarito Trump parlando alla Cnn. Alla domanda se avrebbe preso misure per cercare di revocare il divieto, Trump ha risposto che "sarà lui a prendere la decisione". "Il Congresso mi ha dato il potere di decisione, quindi sarò io a decidere", ha aggiunto. Parole che fanno tirare un respiro di sollievo al ceo di TikTok, Shou Chew, che ha ringraziato il presidente eletto "per il suo impegno nel lavorare con noi per trovare una soluzione" per mantenere disponibile l'app nel Paese.