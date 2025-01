Usa, app TikTok oscurata: "Per fortuna arriva Trump". Quel messaggio agli utenti

19 gennaio 2025 a

Anche TikTok fa il conto alla rovescia per l'insediamento di Donald Trump. L'applicazione è stata oscurata negli Stati Uniti e gli utenti non hanno più potuto accedere al social a partire da sabato sera, poche ore prima dell’entrata in vigore di un divieto federale sul servizio. La piattaforma dell’azienda è stata rimossa dai principali store, compresi quelli gestiti da Apple e Google, mentre il suo sito web ha comunicato che l'app non era più disponibile. Chi ha cercato, invano, di accedervi, ha trovato un messaggio pop-up dell’azienda che impediva di scorrere i video. "Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok - Purtroppo questo significa che per il momento non potete usare TikTok": è stato il messaggio diffuso per rendere nota la decisione degli Usa.

."Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica", hanno comunicato in riferimento alla promessa del presidente repubblicano eletto di salvare la piattaforma. Prima di questo annuncio, TikTok aveva riferito agli utenti in un altro messaggio che il suo servizio sarebbe stato "temporaneamente non disponibile" e aveva detto di essere al lavoro per ripristinare il servizio negli Stati Uniti "il prima possibile". Trump ha anticipato la sua intenzione di estendere di 90 giorni la scadenza, prima che la legge firmata da Joe Biden lo scorso aprile, la Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, entri in vigore.

La legge impone a ByteDance di cedere i servizi Usa della piattaforma social che ha sviluppato a una società non cinese, una norma la cui validità è stata confermata dalla Corte suprema venerdì. Biden ha anche reso noto, sempre venerdì, che avrebbe lasciato all’Amministrazione Trump, che si insedia lunedì, il dossier dell’attuazione della legge. Il tycoon, che nel 2020 aveva dichiarato di voler il bando della piattaforma, l'ha invece usata, anche aprendo un suo account, durante la campagna elettorale dello scorso anno e, proprio considerando la sua utilità, ha ribadito più volte l'intenzione di salvarla.