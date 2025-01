Medioriente, liberate le prime tre israeliane. Netanyahu: "Un grande giorno"

19 gennaio 2025 a

L’ufficio del Primo Ministro conferma che Romi Gonen, 24 anni, Emily Damari, 28 anni, e Doron Steinbrecher, 31 anni, sono nelle mani delle forze israeliane. «Il governo di Israele abbraccia i tre rimpatriati», afferma l’ufficio in una dichiarazione. Commovente l'abbraccio con le loro madri all'arrivo in Israele. «Il governo di Israele si impegna a restituire tutti gli ostaggi e gli scomparsi». «Il rilascio del secondo gruppo di prigionieri israeliani (ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza) avverrà nella serata di sabato prossimo, settimo giorno dall’entrata in vigore dell’accordo di cessate il fuoco» con Israele. Lo ha detto all’agenzia Afp da Doha un esponente di Hamas coperto da anonimato, dopo il rilascio di tre donne già avvenuto.

Scattato il cessate il fuoco a Gaza: via alla prima fase. Oggi rilasciate tre donne

Il primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che il ritorno di Romi, Emily e Doron in Israele dalla prigionia di Hamas è «un giorno incredibilmente toccante». In una conversazione con Gal Hirsch, il responsabile del governo per il ritorno degli ostaggi, Netanyahu afferma che le tre donne civili sono «i primi ostaggi che riportiamo a casa in questa tornata». Chiede a Hirsch di dire loro che «l’intera nazione vi sta abbracciando, benvenuti a casa». «So, sappiamo tutti che hanno attraversato l’inferno, stanno passando dall’oscurità alla luce, stanno davvero uscendo dalla schiavitù per la libertà», aggiunge Netanyahu. «Questo momento è stato raggiunto attraverso il sacrificio e il coraggio dei nostri eroici combattenti... questo è un grande momento, un momento emozionante. Un grande giorno».