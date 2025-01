Gaza, scattato il cessate il fuoco: via alla prima fase. Oggi rilasciate tre donne

19 gennaio 2025 a

Il cessate il fuoco tra Israele e il movimento palestinese Hamas è entrato ufficialmente in vigore alle 10:15 ora italiana (11:15 ora locale). Lo ha confermato l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Inizia così la prima fase dell’accordo mediato da Qatar, Egitto e Stati Uniti, volto a fermare le ostilità nella Striscia di Gaza e a consentire il rilascio di ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Il ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che i nomi dei primi tre ostaggi israeliani da liberare oggi sono stati trasmessi alle autorità israeliane. Si tratta di tre cittadine israeliane, una delle quali detiene anche la cittadinanza rumena e un’altra quella britannica. I familiari delle donne che verranno rilasciate sono stati informati e la liberazione è prevista dopo le 16:00 ora locale (15:00 ora italiana).

L’accordo prevede che, oltre ai tre ostaggi di oggi, altre quattro donne israeliane saranno rilasciate nei prossimi sette giorni, come parte di un meccanismo graduale di rilascio. Parallelamente, Israele procederà con la liberazione di detenuti palestinesi secondo le modalità stabilite dall’intesa. Migliaia di agenti di polizia palestinesi sono stati dispiegati nel territorio "come parte di un piano governativo per mantenere la sicurezza e l’ordine in vari governatorati" e con l'intento di "riaprire e riabilitare le strade". Lo riporta Al Jazeera citando l’ufficio informazioni di Hamas. "I ministeri e le istituzioni governative sono pienamente preparati ad iniziare le operazioni secondo il piano governativo per assicurare il rapido e graduale ritorno alla vita normale", si legge nel comunicato.