Israele chiude l'ambasciata in Irlanda: "Politiche antisemite"

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato che lo Stato ebraico chiuderà l’ambasciata israeliana in Irlanda, citando «la politica estremamente anti-israeliana del governo irlandese». Lo riporta il Times of Israel. Il governo israeliano ha richiamato il suo ambasciatore a maggio dopo che l’Irlanda è diventata uno dei tre paesi dell’Ue che hanno dichiarato che avrebbero riconosciuto unilateralmente uno stato palestinese. L’Irlanda non ha richiamato il suo inviato in Israele. La scorsa settimana, il governo irlandese ha votato per unirsi al caso presentato dal Sudafrica che accusa Israele di «genocidio» presso la Corte penale internazionale dell’Aia.