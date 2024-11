Medioriente, la minaccia di Israele: "Attaccheremo le banche usate da Hezbollah"

26 novembre 2024 a

a

a

Per la prima volta le forze armate israeliane hanno diffuso un’ordine di evacuazione per il centro di Beirut, e non per i quartieri meridionali roccaforte di Hezbollah. Il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell’Idf, ha pubblicato mappe di diversi edifici del centro di Beirut presi di mira.

"Attacco a Unifil inaccettabile". Il premier del Libano a Meloni

In precedenza era stato avvisato che sarebbero state prese di mira numerosi filiali di Al Qaed al Hasan, associazione nota per essere usata come una sorta di banca da Hezbollah, in tutto il Libano.