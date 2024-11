Medioriente, la promessa di Trump ad Abbas: "Lavorerò per fermare la guerra"

08 novembre 2024 a

Il Presidente palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen), e il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno avuto un colloquio telefonico. Durante la conversazione, il Presidente Abbas - scrive l’agenzia palestinese Wafa - ha esteso le sue congratulazioni al Presidente eletto Trump, augurandogli successo nel suo prossimo mandato. Il leader palestinese ha espresso la speranza che Trump possa guidare gli Stati Uniti verso ulteriori progressi e prosperità.

Abbas ha, inoltre, ribadito la sua disponibilità a collaborare con il presidente Trump per raggiungere una pace giusta e globale, basata sulla legittimità e sui principi internazionali. In risposta, il Presidente Trump ha sottolineato il suo impegno a porre fine alla guerra e ha ribadito la sua volontà di collaborare con il Presidente Abbas, nonché con altri attori regionali e globali negli sforzi per raggiungere la pace nella regione