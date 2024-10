McDonald's, allerta per l'Escherichia Coli: una vittima e decine di malori

23 ottobre 2024 a

Almeno una persona ha perso la vita e decine hanno accusato intossicazioni alimentari e infezioni di varia gravità a causa di una contaminazione da Escherichia Coli negli hamburger Quarter Pounder, commercializzati da McDonald's in diversi Stati Usa. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui i casi si sono verificati dalla fine di settembre in 10 Stati Usa occidentali: le persone che hanno contratto infezioni a seguito del consumo di carne contaminata dal batterio sono almeno 49, perlopiù concentrate in Colorado e Nebraska.

Dieci di loro sono stati addirittura ricoverati in ospedale, incluso un bambino che ha riportato una grave sindrome emolitico-uremica. Secondo una nota dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, una persona anziana è deceduta in Colorado. Stando a quanto si apprende, la diffusione della notizia avrebbe fatto crollare il titolo azionario della catena di ristoranti di oltre il 6 per cento nella serata di ieri.