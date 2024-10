Sinwar, spunta il video in cui ammassa scorte in un tunnel prima del 7 ottobre

19 ottobre 2024 a

Yahya Sinwar, il leader di Hamas che è stato ucciso mercoledì durante un pattugliamento di routine, è il protagonista dell'ultimo video pubblicato oggi dall'esercito israeliano. Nel filmato, il numero uno dei ricercati e la sua famiglia ammassano viveri in uno dei tunnel di Gaza poche ore prima che l'organizzazione politica palestinese islamista, sunnita e fondamentalista lanciasse l’attacco del 7 ottobre. "Si può vedere come Sinwar e i suoi familiari fuggono in un complesso sotterraneo sotto casa la notte del 6 ottobre, poche ore prima del brutale massacro", ha commentato il portavioce dell’Idf, il colonnello Hagari, in un briefing, mostrando le immagini. "Restano soli per ore. Sinwar e suo figlio vanno su e giù portando piatti di cibo, acqua, cuscini, uno schermo al plasma, materassi e altri prodotti per una lunga permanenza", ha continuato. L’esercito ha anche condiviso le riprese che mostrano un carro armato israeliano che spara all’edificio in cui si diceva si trovasse la mente che con il suo piano ha scatenato il conflitto in Medio Oriente.