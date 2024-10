Usa, nervosismo tra i Dem: perché la campagna di Kamala è "impantanata"

10 ottobre 2024 a

Manca meno di un mese alle elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti e tra i Democratici serpeggia un senso crescente di nervosismo per gli scarsi progressi conseguiti nelle ultime settimane dalla campagna della vicepresidente Kamala Harris, candidata del Partito alla Casa Bianca. È quanto afferma l’emittente televisiva «Cnn», secondo cui ad impensierire i Democratici, oltre alla generica stasi dei sondaggi, c’è anche il fatto che la vicepresidente non abbia ancora affinato del tutto il proprio messaggio politico, con conseguenti esitazioni comunicative come quelle attribuite alla candidata durante una recente, lunga intervista all’emittente televisiva «Cbs News». L’entusiasmo seguito al ritiro dalla campagna presidenziale di Joe Biden, cui Harris è subentrata circa due mesi e mezzo fa, raccogliendo inizialmente centinaia di milioni di dollari di donazioni e conseguendo subito un balzo nei sondaggi, ha lasciato il passo all’impressione che «la campagna (della vicepresidente) sia impantanata».

I sondaggi attribuiscono a Kamala Harris in media tre punti di vantaggio sull’avversario repubblicano Donald Trump a livello nazionale, ma negli Stati chiave da cui dipenderà l’esito del voto i due candidati risultano appaiati, e formulare pronostici è difficile. Stando all'emittente televisiva statunitense, i Democratici faticano anche a decidere su quali componenti dell’elettorato concentrarsi per far pendere l’ago della bilancia in favore della loro candidata: alcuni premono per concentrare le ultime settimane di campagna elettorale sull’ala moderata dell’elettorato repubblicano insoddisfatta di Trump: la stessa Harris sembra aver adottato in parte questa strategia, ad esempio con le sue posizioni di cauto sostegno del diritto a detenere le armi da fuoco, l’ammissione della necessità di contrastare i flussi migratori illegali e l’archiviazione delle posizioni contrarie all’aumento delle attività di trivellazione petrolifera. Si tratta però di uno sforzo che secondo diversi analisti del partito rischia di non produrre risultati apprezzabili. Questi ultimi sottolineano invece come la campagna di Harris susciti poco entusiasmo tra l’elettorato maschile, incluso quello afroamericano, e sostengono la necessità di impiegare il poco tempo a disposizione per tentare di invertire questa tendenza.