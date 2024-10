Uragano Milton si abbatte sulla Florida: 2 milioni di persone senza corrente. Ci sono vittime

10 ottobre 2024 a

Cresce la paura. L’uragano Milton, definito dalle autorità "estremamente pericoloso", si è abbattuto mercoledì sera sulla Florida, spazzando la costa con venti violenti, forti piogge e allagando il centro della penisola nel sud-est degli Stati Uniti, due settimane dopo il devastante passaggio di Helene. Milton è atterrato sulla costa occidentale della Florida "vicino a Siesta Key nella contea di Sarasota", ha scritto l’Hurricane Center (NHC) Usa nel suo bollettino delle 20.30 locali (02:30 in Italia). In serata sono stati registrati venti fino a 165 km/h. Secondo il sito specializzato poweroutage.us, almeno 1,6 milioni di case sono rimaste senza elettricità nella notte tra mercoledì e giovedì. Registrate anche le prime vittime. Lo riporta la Nbc, spiegando che le morti sono state confermate dallo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, sulla costa atlantica.

Classificato in categoria uno, Milton sarà "uno degli uragani più distruttivi in Florida da più di un secolo", ha avvertito il presidente Joe Biden mercoledì sera. "Abbiamo dovuto sospendere tutti i servizi perché è troppo pericoloso mandare le unità operative in strada", ha detto il capo dei vigili del fuoco di Tampa Barbara Tripp alla CNN. A Tampa, almeno 400mila persone sono senza elettricità. Sulla costa orientale un numero imprecisato di vittime sarebbe stato provocato da uno dei 19 uragani provocati da Milton. A essere colpita dalla tempesta sarebbe stata una comunità di pensionati (lo Spanish Lakes Country Club) nella contea di St. Lucie. Le notizie a proposito sono però ancora frammentarie.