Gaza, il diktat di Sinwar sulla tregua: “Da chiudere subito”. Il timore di Hamas

Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, vuole una tregua con Israele prima che il confronto tra Israele e Iran sfoci in uno scontro. Citando «fonti di Hamas» non identificate, Channel 12 ha riferito che Sinwar ha trasmesso un messaggio ai leader del gruppo terroristico fuori Gaza, esortandoli a perseguire un cessate il fuoco con Israele e a non aspettare la possibilità di una grave escalation tra lo stato ebraico e la repubblica islamica. Secondo Channel 12 Sinwar non ha legami particolarmente stretti con l’Iran e il Wall Street Journal riporta che «quando i membri di Hamas si sono riuniti per selezionare un sostituto di Haniyeh, Sinwar, che si ritiene si nasconda in un tunnel di Gaza, ha interrotto le deliberazioni con un messaggio: il nuovo leader deve essere qualcuno vicino all’Iran».

Del resto, aggiunge Channel 12, Sinwar sta subendo una notevole pressione dai suoi comandanti militari a Gaza e ha informato la leadership di Hamas in Qatar che nessuno di loro deve interferire con i colloqui sugli ostaggi, a parte il suo vice Khalil al-Hayya e Ghazi Hamad, che ha lasciato Gaza per Beirut poco prima dello scoppio della guerra. Secondo l’emittente Sinwar non è contento di essere stato scelto per sostituire Haniyeh come capo del politburo e ritiene che la nomina sia una trappola, poiché gli è stato dato il titolo senza la possibilità di svolgere i compiti dato che si nasconde sottoterra a Gaza. Di conseguenza, ciò consente ad altri vice all’estero con cui non è così vicino come Zaher Jabarin, di diventare attori più importanti all’interno del gruppo terroristico.