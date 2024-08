Medio Oriente, la proposta per la pace a Gaza e per evitare la ritorsione dell'Iran

08 agosto 2024 a

a

a

Funzionari occidentali starebbero cercando di «convincere le parti interessate nella regione» in merito «ad una nuova proposta per raggiungere la cosiddetta calma sostenibile», che comprende «la fine della guerra a Gaza e la conclusione di un accordo di scambio di prigionieri» a condizione che «l’Iran e gli Hezbollah rinuncino ad attaccare Israele». La notizia è lanciata dal quotidiano Al-Araby Al-Jadeed, ritenuto vicino alle autorità del Qatar, sostenendo che «la proposta è stata ampiamente diffusa negli ultimi quattro giorni nei circoli occidentali e arabi strettamente legati alle parti in conflitto, compresi paesi della regione che intrattengono rapporti amichevoli con Teheran e hanno svolto ruolo di mediazione tra quest’ultima e le potenze occidentali nei periodi precedenti durante le discussioni sull’accordo nucleare». «Fonti occidentali che hanno familiarità con le consultazioni degli ambienti interessati alla proposta suggeriscono la possibilità che Teheran e Hezbollah accettino l’idea, soprattutto se nel caso in cui l’accordo soddisfi le richieste di Gaza e metta fine alla guerra», rimarca il quotidiano edito a Londra.

Video su questo argomento Russia, i tank ucraini avanzano a Kursk: bersagliati dai raid aerei

Gli ambienti che promuovono la proposta lontano dai media - secondo Al-Araby Al-Jadeed - ritengono che «l’occasione possa essere favorevole, alla luce del desiderio e degli sforzi americani e occidentali per prevenire l’escalation e fermare la risposta dell’Iran e di Hezbollah all’assassinio del capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh e il leader militare di Hezbollah Fouad Shukr». Secondo gli stessi promotori della proposta «la presenza di Yahya Sinwar alla guida dell’ufficio politico del movimento Hamas, succedendo ad Haniyeh, può essere una buona opportunità data l’influenza di cui gode all’interno del movimento, cosa che faciliterebbe il processo di decisione in caso di raggiungimento di un accordo che tenga conto delle richieste della Resistenza».