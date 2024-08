Spagna, Puidgemont riappare a Barcellona ma non lo riescono ad arrestare: è un fantasma

08 agosto 2024 a

La polizia della Catalogna dà la caccia a Carles Puidgemont: malgrado il mandato di cattura, l’ex presidente della Generalitat de Catalunya, è rientrato oggi nel paese dal Belgio per impedire lo svolgimento del voto di investitura del nuovo governo socialista nel parlamento catalano e per fare pressione sulle autorità affinché applichino la nuova legge di amnistia - che mette al riparo da azioni legali i nazionalisti catalani - anche a lui, dopo che la Corte suprema lo ha escluso dalla sua applicazione per motivi tecnici. Vuole inoltre disturbare l’investitura del socialista Salvador Illa a nuovo presidente della Catalogna. Puigdemont era stato denunciato per ribellione, sedizione e appropriazione indebita dopo la dichiarazione di indipendenza della Catalogna dalla Spagna il 27 ottobre 2017 in seguito al referendum celebrato all’inizio dello stesso mese e dichiarato illegale dalla Corte Costituzionale spagnola. In applicazione dell’articolo 155 della Costituzione da parte dell’allora premier Mariano Rajoy la Catalogna venne commissariata e Puigdemont destituito con tutto il suo governo. Il leader separatista evitò l’arresto rifugiandosi in Belgio - dove è vissuto per gran parte degli ultimi anni - con 4 consiglieri. L’operazione ’Gabbia’ per la sua cattura è iniziata con posti di blocco all’uscita di Barcellona: gli agenti cercavano l’auto sulla quale viaggiava l’ex presidente della Generalitat, poi le operazioni si sono estese a tutta la Catalogna, con posti di blocco su tutte le autostrade.

Questa mattina Puigdemont è infatti riapparso a Barcellona davanti ai suoi sostenitori fuori dal Parlamento catalano, è salito sul palco in presenza di quasi 3500 persone. «Nonostante tutti gli sforzi per farci del male, sono venuto qui oggi per ricordare loro che siamo ancora qui e che non dobbiamo arrenderci», ha detto Puigdemont alla folla. «Viva la Catalogna libera!». Dopo aver concluso il suo breve discorso, è sceso dal palco, teoricamente per partecipare a una marcia in direzione del Parlamento. Ma è scomparso tra la folla mentre un gruppo di legislatori entrava nell’edificio, sigillato e circondato da agenti di polizia.

Nel corso della giornata la polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, hanno arrestato due dei loro agenti sospettati di essere coinvolti nella fuga dell’ex leader indipendentista, sparito senza lasciare tracce a bordo di un’auto. Il proprietario del veicolo sarebbe uno dei due agenti fermati, rendono noto i media spagnoli.