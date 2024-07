Biden, la bordata di Medvedev: “Ai vecchi non auguriamo di morire”

22 luglio 2024 a

a

a

Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha augurato «buona salute» al presidente americano Joe Biden dopo la sua decisione di abbandonare la corsa alla Casa Bianca. E questo perché «i russi non augurano ai vecchi di morire», ha detto l’ex numero uno della Russia secondo quanto dichiarato dal suo assistente Oleg Osipov alla Tass. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo è sempre stato molto duro nei confronti di Biden. Un mese fa aveva creato su Telegram un proprio account in lingua inglese e, come sfondo, aveva scelto un ritratto modificato del presidente degli Stati Uniti in cui il volto è parzialmente raffigurato sotto forma di un teschio e la cravatta è fatta di ossa. «Biden è fuori. Gli auguriamo buona salute. Gli obiettivi dell'operazione speciale militare saranno raggiunti», ha poi rincarato la dose sul proprio canale Telegram. Ieri sera il leader Usa ha deciso di annunciare via social la corsa alle elezioni presidenziali, mandando poi un messaggio di sostegno a Kamala Harris, sua vice durante l’attuale mandato.