Usa, tutti con Kamala Harris. I big dem la appoggiano, strada spianata

Tutti i 50 presidenti del Partito democratico statunitense hanno approvato Kamala Harris come nuovo candidato presidenziale del partito contro il candidato repubblicano ed ex presidente, Donald Trump. I presidenti, riferisce Reuters, hanno tenuto una teleconferenza dopo che Joe Biden ha annunciato che si sarebbe fatto da parte come candidato del partito. «Dopo l’annuncio del presidente Biden, i nostri membri si sono immediatamente riuniti a sostegno della candidata che ha una lunga esperienza di vittorie in elezioni difficili e che è un leader comprovato sulle questioni che contano per gli americani: libertà riproduttiva, prevenzione della violenza armata, protezione del clima, giustizia riformare e ricostruire l’economia», ha affermato Ken Martin, presidente dell’Associazione dei comitati democratici statali, in una nota.

Inoltre Harris sta raccogliendo altro sostegno all’interno delle fila dei democratici. Secondo la Cnn sarebbero oltre 500 i deputati pronti ad appoggiarla come candidata dopo l’uscita di scena del presidente Biden. Più di 500 delegati democratici gli avrebbero già giurato fedeltà, in attesa della Convention nazionale del partito, che si svolgerà alla fine di agosto a Chicago, secondo la televisione americana. In totale saranno 4.700 i delegati chiamati a esprimere la loro scelta durante la convention.