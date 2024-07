Via alla convention repubblicana: il vice di Trump sarà J.D. Vance

15 luglio 2024 a

Donald Trump ha annunciato di aver scelto il senatore dell’Ohio J.D. Vance come suo vicepresidente in caso di vittoria alle elezioni presidenziali di novembre. «Ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di vicepresidente degli Stati Uniti sia il senatore J.D. Vance, del grande stato dell’Ohio». Lo ha detto il repubblicano sul suo social network, Truth Social.

«Dopo una lunga riflessione, e considerando gli straordinari talenti di molti altri, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di Vicepresidente degli Stati Uniti è il Senatore JD Vance del Grande Stato dell’Ohio», ha scritto Trump su Truth Social. «JD Vance ha servito onorevolmente il nostro Paese nel Corpo dei Marines, si è laureato alla Ohio State University in due anni, Summa Cum Laude, ed è laureato alla Yale Law School, dove è stato Direttore del The Yale Law Journal e Presidente della Yale Law Veterans Association. Il libro di JD, ’Hillbilly Elegy’, è diventato un best seller e un film, in quanto ha sostenuto gli uomini e le donne laboriosi del nostro Paese. JD Vance ha avuto una carriera imprenditoriale di grande successo nella tecnologia e nella finanza e ora, durante la campagna, si concentrerà fortemente sulle persone per cui ha combattuto così brillantemente, i lavoratori e gli agricoltori americani in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e molto oltre...». «Come Vicepresidente, JD Vance continuerà a combattere per la nostra Costituzione, a stare al fianco delle nostre truppe e farà tutto il possibile per aiutarmi a rendere l’America di nuovo grande. Congratulazioni al Senatore JD Vance, a sua moglie Usha, anche lei laureata alla Yale Law School, e ai loro tre splendidi bambini. MAGA2024!». La decisione eleva ulteriormente Vance, che ha adottato l’agenda populista dell’ex Presidente dopo anni di critiche puntuali a Trump. Vance, investitore e autore del best-seller di memorie «Hillbilly Elegy», è stato eletto al Senato degli Stati Uniti nel 2022 dopo aver ricevuto una spinta da Trump in una controversa primaria repubblicana.