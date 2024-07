Trump, dallo scomunicato Viganò ecco la solidarietà: Dio ha salvato un coraggioso guerriero

15 luglio 2024 a

Anche l’ex nunzio Carlo Maria Viganò, scomunicato per scisma da Papa Francesco, è intervenuto dal suo eremo per dare la solidarietà a Donald Trump. «Ai precedenti attacchi criminali contro leader politici dichiaratamente anti-globalisti, - scrive Viganò su X -si aggiunge ora questo terribile tentativo di eliminare il Presidente Donald Trump, il principale oppositore della Sinistra radicale globalista. Siamo profondamente grati a Nostro Signore che ha salvato questo coraggioso guerriero, al quale non è mancata la forza di alzarsi e di invitare i suoi sostenitori a combattere».

«Il Primo Ministro slovacco Robert Fico e il Primo Ministro ungherese Victor Orbán - scrive ancora Viganò sul social network - sono sfuggiti a simili attacchi criminali. La loro ferma opposizione al Nuovo Ordine Mondiale e la loro difesa della sovranità nazionale li accomuna al Presidente Trump. Il potere sovversivo e diabolico dello Stato profondo internazionale è evidente, è sotto gli occhi di tutti. I suoi crimini contro Dio e l’umanità non possono più essere nascosti».