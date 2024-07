Trump, i servizi segreti sotto tiro: sapevano della pericolosità del tetto di Crooks

15 luglio 2024 a

Il tetto dal quale Thomas Matthew Crooks ha sparato all’ex presidente Donald Trump era stato valutato dal Secret Service come «potenzialmente vulnerabile» nei giorni precedenti il comizio del candidato repubblicano. A lanciare la notizia è la Nbc, citando in esclusiva due sue fonti. L’edificio, di proprietà di una società di ricerca sul vetro, si trova vicino al Butler Farm Show, un luogo all’aperto a Butler, in Pennsylvania. I servizi segreti erano a conoscenza dei rischi ad esso associati, hanno detto le fonti. «Qualcuno avrebbe dovuto essere sul tetto o mettere in sicurezza l’edificio in modo che nessuno potesse salirci», ha detto una delle fonti, un ex agente dei Secret Service che era a conoscenza della pianificazione.

Nonostante queste preoccupazioni, capire come l’uomo armato sia salito sul tetto è una questione centrale per gli investigatori che stanno indagando su come un aggressore solitario sia riuscito a sparare a Trump durante l’evento della campagna elettorale. Il Secret Service ha collaborato con le forze dell’ordine locali per mantenere la sicurezza dell’evento, comprese squadre di cecchini posizionate sui tetti per identificare ed eliminare le minacce, ha affermato il portavoce del Secret Service Anthony Guglielmi. Ma nessun agente è stato dislocato nell’edificio utilizzato dal ventenne della Pennsylvania, al di fuori del perimetro di sicurezza dell’evento, ma a soli 148 metri dal palco, entro il raggio di un fucile semiautomatico come quello che l’uomo armato portava con sé. Il Secret Service aveva designato quel tetto come sotto la giurisdizione delle forze dell’ordine locali, una pratica comune per proteggere i raduni all’aperto, ha spiegato Guglielmi.

Il procuratore distrettuale della contea di Butler Richard Goldinger ha evidenziato che il suo ufficio mantiene una squadra di Emergency Services Unit, che ha schierato quattro squadre di cecchini e quattro «squadre di risposta rapida» al raduno. Ma ha detto che gli agenti del Secret Service erano responsabili della sicurezza all’esterno del luogo. «Si sono incontrati la settimana prima. Il Secret Service gestiva il raduno. Erano loro a indicare chi faceva cosa», ha detto ancora Goldinger. Il lavoro del Secret Service su eventi come quello di sabato inizia con una pianificazione anticipata, l’impostazione di un perimetro di sicurezza e il posizionamento di team a terra e sui tetti, spesso in collaborazione con le forze dell’ordine locali. Gli schieramenti a terra includono un team di contrattacco e il personale sui tetti include squadre di cecchini anti-attacco. Guglielmi, portavoce del Secret Service, ha detto che l’agenzia aveva due dei suoi agenti di contrattacco all’evento e aveva anche schierato due squadre di cecchini. Altre due unità di sicurezza necessarie per l’evento erano gestite da agenzie di polizia locali.