Usa, Biden riunisce tutta la famiglia. Possibile ripensamento?

Oggi a Camp David è previsto che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden discuta con la sua famiglia il futuro della campagna elettorale per la sua rielezione dopo il dibattito con lo sfidante repubblicano Donald Trump. A rivelarlo è Nbc News, che cita cinque fonti ben informate. La visita di Biden a Camp David era stata programmata prima del dibattito televisivo di giovedì e prevedeva che il presidente americano e la first lady Jill Biden raggiungessero lì i loro figli e nipoti. «Una riunione informale», come sottolineano le fonti, ma che potrebbe essere determinante per «un ripensamento» di Biden.

Alcuni democratici ritengono che solo il presidente, dopo essersi consultato con la sua famiglia, possa decidere se andare avanti o terminare anticipatamente la sua campagna. «Chi prende le decisioni sono due persone: il presidente e sua moglie», ha detto una delle fonti vicine ai colloqui, aggiungendo: «Chi non capisce quanto profondamente personale e familiare sarà questa decisione non è informato sulla situazione».