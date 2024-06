Usa, Biden sotto processo dal New York Times: “Si ritiri, è l'ombra di un leader”

29 giugno 2024 a

Il comitato editoriale del New York Times ha invitato il presidente Joe Biden a ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca dopo il dibattito fallimentare contro Donald Trump. «Il signor Biden è stato un presidente ammirevole. Sotto la sua guida, la nazione ha prosperato e ha iniziato ad affrontare una serie di sfide a lungo termine, e le ferite aperte da Trump hanno iniziato a chiudersi. Ma il più grande servizio pubblico che Biden potrebbe rendere oggi sarebbe quello di annunciare che non si candiderà per la rielezione», ha scritto il prestigioso quotidiano americano in un editoriale pubblicato venerdì sera.

Nell’articolo, intitolato «Per servire il Paese, il presidente Biden deve lasciare la corsa» per la Casa Bianca, il New York Times ha descritto Joe Biden come «l’ombra di un leader», dopo che il presidente 81enne «ha fallito il suo stesso test». Il comitato editoriale riunisce editorialisti rinomati e dovrebbe riflettere i valori del media. I membri del Partito Democratico hanno anche messo in dubbio la capacità di Biden di assumere un altro mandato, il che ha scatenato una tempesta all’interno del partito, ma lo stesso presidente ha assicurato venerdì che potrebbe «portare a termine il lavoro», ricevendo il sostegno di due dei suoi predecessori, Barack Obama e Bill Clinton.