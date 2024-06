Medio Oriente, Hamas detta le condizioni di pace: "Così firmiamo l'accordo"

05 giugno 2024 a

a

a

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh garantisce che l’organizzazione risponderà «in modo positivo e serio» a qualsiasi accordo di tregua che preveda anche la fine completa della guerra, il totale ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza e il rilascio di detenuti palestinesi in cambio della liberazione degli ostaggi israeliani. Hamas non ha ancora risposto formalmente alla proposta di accordo presentata dal Presidente americano Joe Biden.

“Esercito pronto alla guerra con Hezbollah”. La soffiata: Israele invaderà pure il Libano

La proposta israeliana per un accordo di tregua a Gaza in cambio della liberazione degli ostaggi è ancora valida. L'ha affermato alla Nbc il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, sottolineando che «il governo israeliano ha riconfermato che la proposta è ancora sul tavolo e spetta ad Hamas accettarla».