Rafah, tank israeliani avanzano verso il cuore della città: caccia ad Hamas

28 maggio 2024 a

a

a

Un filmato esclusivo dell’emittente Al Jazeera mostra i carri armati israeliani avanzare ulteriormente verso il centro della città di Rafah. Secondo i media locali, le Forze di difesa israeliane intendono occupare completamente l’Asse di Filadelfia con l’Egitto, accerchiando di fatto la Striscia di Gaza. Tel Aviv non ha fornito alcuna informazione al riguardo, ma il portavoce dell’Idf ha dichiarato che la brigata Bislah si è unita ai combattimenti nel settore di Rafah.

L'Iran aumenta le scorte di uranio arricchito, Usa "in pressing sugli alleati europei"

Le forze di difesa di Israele (Idf) hanno affermato che le loro truppe sono avanzate verso la regione occidentale del corridoio di Filadelfia, lungo il confine con l’Egitto, e che le truppe della 160esima Brigata hanno individuato ed eliminato un certo numero di presunti membri di Hamas. Lo si apprende dai canali delle Idf che affermano di aver condotto «una precisa attività operativa basata su informazioni di intelligence che indicavano la presenza di obiettivi terroristici nell’area». «L’attività viene condotta mentre si continuano a compiere sforzi per evitare danni ai civili non coinvolti nell’area», prosegue la nota, aggiungendo: «Le truppe stanno affrontando i terroristi in combattimenti ravvicinati e localizzando i tunnel del terrore, le armi e altre infrastrutture terroristiche nell’area».

"Esame di coscienza, massacro che dura da mesi": Rafah, la condanna di Alemanno

Nella stessa nota le Idf fanno sapere che stanno intensificando le operazioni anche nella Striscia di Gaza centrale. «Nella giornata di ieri, le truppe hanno identificato i terroristi che operavano all’interno di una struttura nelle loro vicinanze» e un caccia israeliano «ha colpito la struttura ed eliminato i terroristi». Proseguono le operazioni israeliane anche nel nord e le Idf fanno sapere che «negli ultimi giorni, le truppe hanno smantellato le infrastrutture terroristiche nell’area di Jabaliya, compresi i tunnel del terrore, le postazioni di osservazione, un deposito di armi e una struttura militare utilizzata da Hamas». In un’operazione, «una cellula terroristica che aveva lanciato proiettili di mortaio verso le truppe delle Idf è stata eliminata in un attacco aereo diretto dalle truppe di terra», affermano le forze israeliane.