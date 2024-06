Gaza, Biden spara a zero su Netanyahu: guerra a Gaza prolungata per scopi politici

04 giugno 2024 a

Joe Biden continua a tirare le orecchie a Benjamin Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti, in un’intervista al Time, si è soffermato sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: “L’ultima offerta che Israele ha fatto è stata molto generosa in termini di chi sarebbe disposto a rilasciare, di cosa darebbe in cambio, eccetera. Bibi (Netanyhu, ndr) è sottoposto a una pressione enorme sugli ostaggi quindi è pronto a tutto pur di riportarli indietro”. “Non ho intenzione di commentare, ma ci sono tutte le ragioni per trarre questa conclusione”, le successive parole dell’inquilino della Casa Bianca rispondendo alla domanda se fosse d’accordo con chi in Israele ritiene che il primo ministro Netanyahu stia prolungando la guerra a Gaza per i propri interessi politici.

Biden ieri aveva lanciato anche un avvertimento al fronte palestinese: “L’offerta presente adesso sul tavolo rappresenta la migliore possibilità per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Hamas rappresenta l’unico ostacolo. Il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare ostaggi non farebbe altro che prolungare il conflitto e negare sollievo alla popolazione di Gaza”. Biden ha anche esortato l’emiro del Qatar a “utilizzare tutte le misure appropriate per garantire l’accettazione dell’accordo da parte di Hamas e ha affermato che Hamas è ora l’unico ostacolo a un cessate il fuoco completo e agli aiuti per la popolazione di Gaza”.