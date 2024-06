India, Modi vince le elezioni con il 40%. Ma il risultato non è quello sperato

04 giugno 2024 a

Il primo ministro indiano, Narendra Modi, si avvia verso una vittoria elettorale che ha però deluso le aspettative e non ha consegnato al leader nazionalista indù la maggioranza assoluta del Parlamento, per la prima volta in 10 anni. L’opposizione - di cui uno dei leader più in vista, Raul Gandhi, è stato anche lui rieletto - ha affermato che gli elettori hanno «punito» il partito al governo, il Bharatiya Janata Party (Bjp). Analisti ed exit poll avevano previsto una vittoria schiacciante per Modi, la cui campagna nazionalista ha suscitato preoccupazione tra gli oltre 200 milioni di musulmani del Paese, aggravando le preoccupazioni sui diritti delle minoranze. Il Bjp ha ottenuto la maggioranza assoluta quando è salito al potere nel 2014, ponendo fine a un’era di governi di coalizione instabili, e ha ripetuto l’impresa nel 2019. Quest’anno, per la prima volta, il partito di Modi potrebbe non riuscire a registrare lo stesso risultato, secondo le previsioni della commissione elettorale.

Dovrà quindi contare sui suoi partner dell’Alleanza nazionale democratica (Nda), principalmente: il Telugu Desam Party (Tdp) del leader Chandrababu Naidu, e il Janata Dal (United) di Nitish Kumar, che hanno già dichiarato di appoggiare il nome di Modi per il posto di primo ministro. Con oltre il 95% delle schede scrutinate, la quota delle preferenze del Bjp è pari al 36,9%, leggermente inferiore rispetto all’ultima consultazione del 2019. Modi è stato rieletto nel suo collegio elettorale in rappresentanza della città santa indù di Varanasi. I dati della Commissione elettorale mostrano che il Bjp e i suoi alleati sono in testa con almeno 292 seggi su un totale di 543, sufficienti per ottenere la maggioranza. Il Bjp, però, ne controlla ’solo’ 240, cifra decisamente in calo rispetto ai 303 seggi ottenuti cinque anni fa.

Il principale partito d’opposizione, il Congress di Gandhi, è destinato quasi a raddoppiare i suoi seggi in Parlamento: al momento avrebbe ottenuto 98 scranni, in aumento rispetto ai 52 del 2019. «Gli elettori hanno punito il Bjp», ha detto ai giornalisti Gandhi, «ero fiducioso che la gente di questo Paese avrebbe dato la risposta giusta». I titoli azionari indiani sono crollati sulla base delle speculazioni secondo cui una maggioranza ridotta avrebbe ostacolato la capacità del Bjp di portare avanti le riforme. Le azioni della principale unità quotata in borsa di Adani Enterprises - di proprietà di Gautam Adani, alleato chiave di Modi - sono calate del 25%, prima di risalire.