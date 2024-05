Moldavia, arriva Blinken: il piano Usa per sottrarla a Putin prima delle elezioni

29 maggio 2024 a

a

a

Il segretario di Stato americano Antony Blinken torna mercoledì in Moldova per mostrare il suo sostegno alle aspirazioni occidentali di questo paese confinante con l’UE e l’Ucraina, in un momento in cui Washington è preoccupata per i progressi russi nella regione. Il capo della diplomazia statunitense deve annunciare «un insieme solido di misure di sostegno», ha annunciato Jim O'Brien, responsabile per l’Europa presso il Dipartimento di Stato.

Oltre a una componente energetica per aiutare Chisinau a ridurre la sua dipendenza da Mosca, mirano a rafforzare la democrazia e la lotta contro la disinformazione prima delle elezioni decisive di ottobre per questa ex repubblica sovietica.

Ucraina, scontro sulle armi oltre confine: Salvini tuona contro il "bombarolo" Borrell

A lungo nell’orbita del Cremlino, ha iniziato una svolta verso ovest sotto l’attuale presidenza di Maia Sandu, eletta nel 2020 e candidata alla rielezione. Il leader accusa regolarmente Mosca di cercare di destabilizzare il suo Paese attraverso attacchi ibridi, in particolare nel periodo che precede le elezioni del 20 ottobre. Contemporaneamente deve essere organizzato un referendum sull’adesione all’Unione europea (UE), dopo che i 27 hanno dato il via libera all’apertura dei negoziati con questo paese di 2,6 milioni di abitanti, tra i più poveri d’Europa. O'Brien ha descritto il record della signora Sandu come «di successo», nonostante «le operazioni aggressive di cui era l’obiettivo quando è entrata in carica» dopo una grande vittoria nel 2020. «Vogliamo che il popolo moldavo abbia voce in capitolo in un ambiente libero ed equo, con la minima interferenza possibile», ha detto O'Brien ai giornalisti.

Le truppe russe sono di stanza da decenni nella regione separatista della Transnistria in Moldavia, i cui leader a fine febbraio hanno chiesto «protezione da Mosca». «Mentre alcuni fanno di tutto per metterci in difficoltà, altri ci tendono la mano in segno di amicizia e noi siamo estremamente grati», ha commentato lunedì il ministro degli Esteri moldavo Mihai Popsoi. Egli ha definito il viaggio un nuovo «segnale forte», poiché la prima visita di Blinken è avvenuta poche settimane dopo l’inizio dell’offensiva russa in Ucraina, quando erano forti i timori di un’estensione del conflitto.

Le autorità americane affermano di non vedere più alcuna minaccia imminente per i 1.500 soldati russi di base in Transnistria, ma dicono che non corrono alcun rischio, mentre il Cremlino ha ordinato un assalto nella regione di Kharkiv (nord-est dell’Ucraina) due settimane fa. Vladimir Putin spera di ottenere un vantaggio prima che le armi inviate dagli Stati Uniti per aiutare Kiev a respingere l’offensiva arrivino al fronte, dopo essere stato frenato per mesi da dispute politiche interne.Il tempo stringe in vista delle elezioni americane di novembre, con il candidato repubblicano Donald Trump che parla del suo desiderio di concludere un accordo sull’Ucraina con il presidente russo. Gli Stati Uniti tengono d’occhio anche la Georgia, altra ex repubblica sovietica che martedì ha adottato in via definitiva una legge sull’«influenza straniera», ispirata alla legislazione repressiva russa. Antony Blinken è atteso nel primo pomeriggio nella capitale moldava Chisinau, dove incontrerà Maia Sandu e terrà una conferenza stampa alle 17:30 (14:30 GMT). In serata volerà a Praga, dove a luglio a Washington si terrà la riunione dei ministri degli Esteri della Nato per preparare il 75esimo anniversario dell’Alleanza atlantica.