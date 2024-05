Guerra, Putin ridicolizza Stoltenberg: "Ha la demenza". L'avvertimento alla Nato

28 maggio 2024 a

Si alza la tensione tra la Russia e la Nato. Il presidente Vladimir Putin ha ricordato che con Jens Stoltenberg, attuale segretario generale dell’Alleanza atlantica, ha dialogato “quando era primo ministro della Norvegia e non soffriva ancora di demenza. Con lui ho dialogato e risolto questioni difficili riguardanti il Mare di Barents e altri temi e siamo riusciti a raggiungere un accordo”. “A quel tempo, sono sicuro che non soffrisse di demenza”, ha detto Putin parlando in conferenza stampa da Tashkent come riferiscono le agenzie russe.

Il numero uno del Cremlino ha parlato poi nello specifico della situazione sul campo nella guerra in Ucraina: “Istruttori militari occidentali sono già schierati in Ucraina, sotto le mentite spoglie di mercenari. Istruttori francesi sul campo? Non c’è niente di nuovo in questo, ci sono mercenari che sono in realtà degli specialisti. Seguiamo da vicino gli eventi nella direzione della regione di Kharkiv e, di fatto, abbiamo iniziato a creare lì una zona cuscinetto, ’di sicurezza’. L’arrivo di soldati occidentali in Ucraina rappresenterebbe un’escalation e un altro passo verso il conflitto in Europa. Non penso – ha chiosato Putin - che questa sia una decisione giusta. È un’escalation e un altro passo verso un grave conflitto in Europa e globale”.