Gaza, “non è a Rafah”. La soffiata su Sinwar: dove è davvero il leader di Hamas

11 maggio 2024 a

a

a

Il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, non si nasconderebbe a Rafah, la città nel sud della zona di conflitto dove è in corso l’operazione dell’Idf. Potrebbe invece trovarsi nei tunnel dell’area di Khan Yunis. A svelarlo sono fonti israeliane al Times of Israel. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha organizzato l’operazione su Rafah proprio con l’obiettivo di catturare i leader del movimento, una decisione strategica che ha portato negli ultimi mesi all’uccisione del vice comandante dell’ala militare di Hamas, Marwan Issa, considerato il leader numero 3 del gruppo terroristico a Gaza. Sinwar e il suo vice, il capo dell’ala militare Mohammed Deif, sono però ancora nascosti.

Le truppe israeliane avanzano e i tank circondano la parte est di Rafah

I due funzionari che hanno parlato al Times of Israel non sono stati in grado di dire con certezza dove si trovi attualmente Sinwar, ma hanno citato recenti valutazioni dell’intelligence che collocano il leader di Hamas in tunnel sotterranei nell’area di Khan Younis, circa cinque miglia a nord di Rafah. Israele ha fatto dell’eliminazione di Sinwar un elemento chiave del suo obiettivo di distruggere Hamas. A febbraio, l’IDF aveva diffuso un filmato di quello che si dice fosse Sinwar che camminava attraverso un tunnel con diversi membri della famiglia, era la prima volta che era stato avvistato da quando si era nascosto prima del devastante assalto del 7 ottobre. Sinwar e Deif, sono sempre rimasti nascosti, nonostante le ripetute affermazioni da parte di funzionari israeliani secondo cui l’Idf si stava avvicinando a loro.