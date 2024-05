Gaza, il comunicato di Hamas ufficializza la tregua con Israele: "Accettiamo"

06 maggio 2024 a

Fine della guerra a Gaza? Per il momento sembra proprio di sì, dopo giorni di sali e scendi e di numerose indiscrezioni. Il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha infatti informato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ed il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamal, del sì del movimento palestinese alla proposta dei due Paesi arabi per un cessate il fuoco con Israele. A riferirlo è la stessa Hamas in una nota ufficiale. E pensare che giusto un paio d'ore prima di questo comunicato una fonte di primo livello dei miliziani palestinesi aveva dichiarato che aveva "deciso di sospendere i negoziati per una tregua a Gaza. La decisione è stata presa dal movimento, dopo essersi consultato con le fazioni della resistenza. La decisione delle fazioni della resistenza è stata quella di rinviare il ritorno della delegazione al Cairo in attesa dei risultati degli sforzi dei mediatori. La leadership di Hamas ha ricevuto, da parte egiziana, la richiesta di evitare l’escalation militare e dare un’opportunità agli sforzi per contenere la crisi proseguendo i negoziati per la tregua". E gli sforzi si sono tramutati in realtà in poco tempo. Anche se una fonte politica israeliana citata da Sky News Arabia specifica che Hamas avrebbe dato l’ok a una proposta di cessate il fuoco ’modificata' dall’Egitto e, quindi, non alla versione su cui ci sarebbe un consenso generale da parte di Israele.