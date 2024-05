Tagadà, Padellaro demolisce tutti su Gaza: "Netanyahu e Hamas non vogliono l'accordo"

06 maggio 2024 a

Gli sforzi per un’intesa su Gaza vanno avanti e vengono analizzati nel corso della puntata del 6 maggio di Tagadà, il talk show pomeridiano di La7 che viene condotto da Tiziana Panella. Tra gli ospiti figura anche Antonio Padellaro, fondatore de Il Fatto Quotidiano, che usa il bastone nei confronti di entrambi i contendenti sul campo: “Diciamo subito che questo accordo non conviene, cinicamente, né a Netanyahu, né ad Hamas. Perché Netanyahu, ricordiamolo tutti, il 7 ottobre era un uomo politicamente fallito. Ricordiamo tutti le manifestazioni che chiedevano le sue dimissioni. L’attacco di Hamas, dei mostri di Hamas, perché quello che è avvenuto il 7 ottobre è mostruoso, in qualche modo lo ha rimesso in sella e questi continui accordi che poi si sciolgono come neve al sole, anche se fa molto caldo, sono il frutto di una mancata convenienza di Netanyahu, che finché c’è guerra per lui c’è speranza, e per Hamas”.

“Rispetto alle mostruosità del 7 ottobre, purtroppo, e purtroppo lo dico 10 volte, Hamas e i palestinesi hanno – continua il ragionamento Padellaro - riconquistato molta popolarità, soprattutto nelle università e tra i giovani. Attenzione, un attacco sferrato a Rafah, non farebbe altro che creare un moto di solidarietà nei confronti del popolo palestinese e quindi indirettamente di Hamas, che quindi ne ricaverebbe, dal punto di vista internazionale, maggiore credito. Quindi noi osservatori esterni vediamo una situazione orrenda, nella quale la vita palestinesi e degli israeliani conta pochissimo, ma contano molto di più – l’amara conclusione del giornalista - le ragioni tattiche e le manovre di questi personaggi, che si definiscono da sé”.