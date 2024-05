Medio Oriente, l'appello Anp agli Usa: "Impedite il massacro a Rafah"

06 maggio 2024 a

L’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) ha esortato Washington a impedire a Israele di condurre un’invasione su larga scala di Rafah, nell’estremo sud di Gaza, per evitare un «massacro». «Chiediamo all’amministrazione americana di intervenire immediatamente per prevenire questo massacro...(e) mettiamo in guardia dalle sue pericolose ripercussioni», ha affermato a Ramallah dopo che l’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione di decine di migliaia di persone da Rafah Est.

Con il via libera all’operazione militare di terra a Rafah, Israele si sta «preparando a commettere il più grave crimine di genocidio». Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Nabil Abu Rudeineh, chiedendo agli Stati Uniti di intervenire per non esserne corresponsabili. «Con l’invasione di Rafah un milione e mezzo di cittadini palestinesi saranno sottoposti al massacro genocida e allo sfollamento», ha detto citato dall’agenzia di stampa Wafa. «Pertanto, chiediamo all’amministrazione americana di agire immediatamente per prevenire genocidi e sfollamenti e di ritenere Israele responsabile delle gravi violazioni che commette contro il diritto internazionale prima che sia troppo tardi», ha aggiunto.